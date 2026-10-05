«Уральская Сталь» собрала на Новотроицкий полумарафон любителей бега из 104 городов

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») стал инициатором и выступил генеральным партнёром Международного благотворительного легкоатлетического забега «Новотроицкий полумарафон-2026».

В шестой раз спортивное событие объединило профессиональных спортсменов и любителей бега разных возрастов и физических возможностей. На старт вышли более 2 000 участников, ещё несколько тысяч человек стали зрителями и болельщиками на живописных улицах индустриальной столицы Оренбуржья.

Участники из шести стран

География Новотроицкого полумарафона в этом году охватила 6 стран: помимо России, на старт старт вышли атлеты из Индии, Казахстана, Китая, Судана и Таджикистана. Россию представили участники из 20 регионов страны, приехавшие из 104 городов. На трассе полумарафона участников события поддерживали на ярких и громких точках поддержки, которых в этом году было более 10.

Программа Новотроицкого полумарафона включала, помимо забега, паблик-токи, открытые тренировки и даже «паста-пати» (традиционная встреча бегунов накануне марафонов) от Уральской кулинарной академии.

Торжественное открытие

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр физической культуры и спорта Оренбургской области Олег Панькин, врип главы Новотроицка Олег Папунин, управляющий директор Уральской Стали Павел Лапшин, директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям Анатолий Колестинский и лидер Союза любителей бега Дмитрий Беляев.

Победители главной дистанции

Главной дистанцией полумарафона стал забег на 21,1 км. В абсолютном зачёте среди женщин победила Юлия Дергунова. Второе место заняла Надежда Авдеева, третье – Лидия Карлова.

В абсолютном зачёте среди мужчин первым финишировал Николай Арсентьев. Второе место занял Игорь Кириченко, третье – Николай Савлуков.

Фото и видео с Новотроицкого полумарафона будут доступны в официальных аккаунтах «Уральской Стали» в социальных сетях, а также в официальном сообществе Новотроицкого полумарафона: