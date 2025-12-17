Всплеск заболеваемости гриппом в Оренбурге: доминирует штамм A(H3N2)

Оренбургская область столкнулась с заметным ухудшением эпидемиологической обстановки. Медики фиксируют превышение эпидемических порогов по респираторным инфекциям.

Ключевым фактором стала растущая заболеваемость гриппом в Оренбурге и области. Лабораторные данные подтверждают негативный тренд последних недель.

Количество подтвержденных диагнозов увеличилось в 1,8 раза. Это происходит даже на фоне периодического снижения общего числа простудных заболеваний.

Характер инфекции и статистика

Роспотребнадзор представил детальный отчет на 17 декабря 2025 года. Основной удар принял на себя областной центр.

На Оренбург приходится около 53% всех зарегистрированных случаев. Специалисты отмечают высокую нагрузку на городскую систему здравоохранения.

Среди циркулирующих вирусов безусловно лидирует штамм гриппа A(H3N2). Вирусы типа B встречаются лишь в единичных случаях.

При этом роль коронавируса в текущем сезоне минимальна. Доля COVID-19 в общей структуре составляет всего 0,5–0,8%.

Ранее ситуация также вызывала опасения. В начале декабря врачи регистрировали более 19 тысяч обращений с симптомами ОРИ еженедельно.

Ответные меры и профилактика

Власти региона оперативно реагируют на всплески инфекции. Высокая заболеваемость гриппом в Оренбурге среди детей потребовала решительных действий.

С 27 ноября по 6 декабря школы переводили на дистанционный режим. Мера коснулась учеников 2–8 классов для разрыва цепочек передачи вируса.

Параллельно медики завершили масштабную кампанию по иммунизации. Врачи привили более 919 тысяч жителей области.

Эксперты связывают активность гриппа с общим эпидемиологическим переходом. Вирус занял нишу на фоне отступления пандемии COVID-19.

Врачи настоятельно рекомендуют не пренебрегать мерами защиты. Регулярное мытье рук и избегание людных мест остаются эффективными способами профилактики.