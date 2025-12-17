Тарифы на вывоз мусора в Оренбурге вырастут на 60% к 2035 году

Власти Оренбургской области утвердили долгосрочный план изменения стоимости коммунальных услуг. Департамент по ценам и регулированию тарифов представил график на ближайшее десятилетие.

Документ предусматривает существенный рост расходов для населения. К 2035 году тарифы на вывоз мусора в Оренбурге увеличатся суммарно на 60%.

Однако резкого скачка цен прямо сейчас не произойдет. Текущая ставка в 742,17 рубля за кубометр останется неизменной почти два года.

Долгосрочная динамика цен

Этот тариф будет действовать до октября 2026 года. После этой даты стоимость услуг резко возрастет до 1001,96 рубля.

Затем последует период временного снижения цен. С января 2027 года ставка опустится до 869,16 рубля и продержится до середины 2028 года.

Далее регулятор заложил механизм ежегодной индексации. Цены будут расти примерно на 4% каждый год.

В итоге, к концу планового периода цифры значительно изменятся. Во второй половине 2035 года тарифы на вывоз мусора в Оренбурге достигнут отметки 1189,61 рубля.

Смена оператора и текущие изменения

Недавние корректировки цен уже вступили в силу. С 1 декабря 2025 года стоимость услуги выросла на 8,9%, поднявшись с 681,31 рубля.

Это изменение совпало с приходом нового игрока на рынок. Конкурс на обслуживание региона выиграла компания ООО «ПромПереработка».

Новый региональный оператор получил контракт на десять лет. Именно его деятельность будут финансировать обновленные тарифы на вывоз мусора в Оренбурге.

Стоит отметить, что ранее наблюдалась обратная тенденция. В начале 2024 года стоимость вывоза отходов временно снижалась более чем на 60 рублей.

Развитие инфраструктуры переработки

Параллельно с изменением цен регион модернизирует инфраструктуру. В Оренбурге стартовало строительство крупного комплекса по переработке отходов.

Проект реализуется на территории действующего полигона. Мощность будущего предприятия составит 300 тысяч тонн в год.

Запуск первой очереди сортировки запланирован на конец 2027 года. Новый завод будет включать линии компостирования и производства.

Кроме того, проект имеет социальное значение. Ввод комплекса в эксплуатацию создаст около 400 новых рабочих мест для жителей области.