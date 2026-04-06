Таможня пресекла незаконный ввоз экзотических птиц в Оренбургской области

Сотрудники Самарской таможни и Пограничного управления ФСБ обнаружили 103 особи экзотических птиц при досмотре микроавтобуса в районе поселка Акбулак. Транспортное средство следовало из Узбекистана в Московскую область транзитом через Казахстан. В ходе проверки выяснилось, что водитель не обладал необходимыми разрешительными документами на ввоз живого груза.

Детали задержания и видовой состав

В салоне автомобиля находились клетки с представителями семейства попугаевых, а также редкими водоплавающими. Среди изъятых пернатых инспекторы идентифицировали краснохвостых жако, траурных какаду Бэнкса и красногузых попугаев. Кроме того, в партии присутствовали багамские утки и горные индейки.

По словам задержанного, груз был передан ему в Ташкенте для доставки анонимному получателю. Однако ветеринарные сертификаты страны отправления не заменяют официальную декларацию. Поэтому таможенные органы возбудили дело об административном правонарушении по факту недекларирования товаров.

Правовые последствия и судьба груза

В настоящее время эксперты проводят проверку на предмет принадлежности птиц к видам, защищенным Конвенцией СИТЕС. Если статус объектов международной торговли подтвердится, владельцу грозит конфискация имущества и крупные штрафы. Специалисты подчеркивают, что незаконное перемещение животных нарушает протоколы санитарной безопасности.

Ввиду необходимости специального ухода, все изъятые птицы переданы в Ульяновский зоопарк. Представители учреждения обеспечивают пернатым карантинное содержание и медицинский осмотр. Следственные действия продолжаются для установления конечных организаторов контрабандного канала.