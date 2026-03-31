Банки ужесточают правила оценки платежеспособности заемщиков

Россия с 1 апреля переходит на новые стандарты верификации доходов граждан при оформлении кредитов. Банк России внедряет более строгие механизмы расчета показателя долговой нагрузки (ПДН). Теперь финансовые организации обязаны использовать преимущественно официально подтвержденные данные из государственных информационных систем.

Ограничения на использование анкетных данных

Банки и микрофинансовые организации по-прежнему могут учитывать сведения, указанные клиентом в анкете. Однако общая сумма заявленного дохода теперь не может превышать среднедушевой показатель в конкретном регионе. Для подтверждения дополнительных поступлений, включая дивиденды или проценты по вкладам, заемщику потребуется предоставить профильные справки и выписки.

Изменения затрагивают и внутренние скоринговые модели банков для зарплатных клиентов. Регулятор прекращает прием на проверку алгоритмов, которые оценивали доходы на основе косвенных признаков, таких как объем расходов. Ранее одобренные модели сохранят легитимность в течение одного года с момента их верификации регулятором.

Новые требования к индивидуальным предпринимателям

Особый порядок вводится для самозанятых категорий граждан и владельцев бизнеса. С 1 апреля индивидуальные предприниматели лишаются права подтверждать доход справками, выданными ими самими. В качестве официального доказательства платежеспособности теперь принимаются только налоговые декларации и книги учета доходов и расходов.

Постепенный отказ от упрощенных методов оценки направлен на минимизацию рисков закредитованности населения. Эксперты полагают, что использование верифицированных данных укрепит устойчивость банковского сектора. Это позволит более точно определять лимиты кредитования и предотвращать дефолты заемщиков на ранних стадиях.