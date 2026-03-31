Торговый оборот Оренбургской области с Китаем увеличился на 16 процентов

Оренбургская область продемонстрировала существенный рост экономических показателей в восточном направлении по итогам 2025 года. Губернатор Евгений Солнцев сообщил о достижении объема товарооборота с КНР в размере 217 млн долларов. Основу регионального экспорта составили металлы, асбест, нефтепродукты, а также продовольственные товары и продукция перерабатывающей промышленности.

Инвестиционное взаимодействие и промышленная кооперация

Развитие двусторонних отношений сопровождается визитом представительной делегации из 30 китайских предпринимателей и дипломатов. Вице-губернатор Антон Ефимов охарактеризовал данный визит как беспрецедентный по уровню представительства. На территории особой экономической зоны «Оренбуржье» уже функционируют совместные логистические центры и заводы по производству промышленных покрытий.

В регионе действует специализированный Центр инвестиций для стран БРИКС, чей портфель содержит более 20 предложений для иностранных инвесторов. Китайский бизнес проявляет особый интерес к технологическим проектам в сфере инфраструктуры. Сотрудничество подкреплено официальным меморандумом, подписанным с представительством провинции Шаньдун.

Перспективные направления экономического роста

Председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич выделил ключевые точки роста. К ним относятся глубокая переработка аграрной продукции и развитие транзитных логистических коридоров. Кроме того, эксперты отмечают высокий потенциал сектора медицинского туризма в Оренбуржье.

Дальнейшее укрепление связей планируется осуществлять через прямые контакты деловых кругов и расширение присутствия китайских компаний в ОЭЗ. Стороны намерены сосредоточиться на создании высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью. Это позволит диверсифицировать структуру экспорта и укрепить экономическую стабильность приграничного региона.