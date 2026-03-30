Начата закупка на капитальную реновацию Оренбургского государственного цирка

Оренбург готовится к масштабному обновлению федерального учреждения культуры с 90-летней историей. Росгосцирк объявил конкурс на поиск подрядчика для проведения капитального ремонта Оренбургского государственного цирка. Начальная цена государственного контракта определена в размере почти 969 миллионов рублей.

Переход на круглогодичный режим работы

Согласно проектной документации на портале Госзакупок, объекту требуется полная модернизация помещений. Ключевым изменением станет адаптация здания для эксплуатации в течение всего года. Ранее учреждение функционировало исключительно в летний период, что ограничивало его культурную значимость для региона.

Электронный конкурс открыт для участия строительных компаний и консорциумов. Прием заявок продлится до конца апреля 2026 года. После завершения тендера комиссия определит исполнителя, ответственного за реализацию этого масштабного инфраструктурного проекта.

Сроки реализации и логистические сложности

Министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко подтвердила начало строительных работ летом 2026 года. Полное завершение реновации запланировано на 2028 год. Проект реализуется на паритетных началах между правительством региона и Российской государственной цирковой компанией.

Реализация планов может осложниться плотностью окружающей застройки. В непосредственной близости от площадки расположены многочисленные объекты культурного наследия. На текущий момент Оренбургский государственный цирк остается единственным учреждением культуры федерального значения на территории области.