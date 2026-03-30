Оренбургские предприятия представили экспортный потенциал делегации Саудовской Аравии

Оренбург стал площадкой для расширения торгово-экономических связей с Королевством Саудовская Аравия. 26 марта члены Торгово-промышленной палаты презентовали возможности региональных производств иностранным партнерам. В центре внимания оказались агропромышленные мощности и логистические решения области.

Перспективы продовольственного экспорта

Руководитель компании «Уральский бройлер» Марат Шилддыбаев сообщил о готовности к поставкам мяса птицы. Мощность предприятия достигает 27 тысяч тонн продукции ежегодно. Кроме того, директор общества «Марш» Марат Жидикулов информировал о запуске нового логистического центра на границе с Казахстаном.

Инвесторам из КСА предложили прямые поставки пшеничной муки различных сортов. По словам представителей ЗАО «Хлебопродукт-2», производство позволяет выполнять индивидуальные заказы по помолу зерна. Такая гибкость направлена на удовлетворение специфических требований ближневосточного рынка.

Стратегическое партнерство и совместные проекты

Переговоры прошли при участии вице-губернатора Антона Ефимова и председателя правления AlAjlan Global А. А. Алькусайера. Интересы саудовской стороны также представлял президент «Глобального фонда развития» Х. М. Мустафа Гафер. Торгово-промышленную палату на встрече возглавил вице-президент Вячеслав Желанов.

Стороны достигли соглашения о разработке дорожной карты взаимодействия. Проект предусматривает создание совместных предприятий на территории Оренбуржья. Главной целью сотрудничества названо увеличение присутствия оренбургских товаров на международных торговых площадках.