Евгений Солнцев: «Мы должны быть готовы к любой ситуации в период паводка»

Оренбургская область приступила к активной фазе весеннего половодья. Губернатор Евгений Солнцев сообщил о начале работы межведомственной комиссии по пропуску талых вод. На текущий момент движение транспорта ограничено на девяти мостовых сооружениях. Кроме того, перекрыты три участка автомобильных дорог регионального значения.

Подготовка гидротехнических сооружений

Специалисты зафиксировали наличие свободной емкости в крупнейших резервуарах региона. В Ириклинском водохранилище запас составляет 975 млн кубометров. Сорочинское водохранилище способно принять дополнительно 110 млн кубометров воды. Согласно прогнозам гидрологов, объем притока в текущем году ожидается ниже показателей прошлого сезона.

Муниципальные власти обеспечивают непрерывный контроль состояния дамб. На гидрологических постах организовано дежурство волонтеров для оперативной передачи данных. Особое внимание профильные службы уделяют объектам жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного комплекса.

Меры обеспечения безопасности населения

Несмотря на благоприятный прогноз Оренбургского гидрометеоцентра, регион сохраняет повышенную готовность. В муниципалитетах развернуто более 500 пунктов временного размещения. Данные объекты способны оперативно принять жителей в случае ухудшения обстановки. Первоочередной задачей ведомств остается защита имущества и жизни граждан.