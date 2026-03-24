Уральская Сталь направит более 200 млн рублей на оздоровление своих ветеранов, работников и их детей

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») продолжает организовывать лечение и оздоровительный отдых для своих работников и их детей. В 2026 году на это будет направлено более 200 млн рублей.

Ежегодно Уральская Сталь проводит комплекс мероприятий, направленных на укрепление здоровья сотрудников и их семей, а также на развитие материально-технической базы учреждений, входящих в состав Уральской Здравницы, включая санаторий-профилакторий «Металлург». В течение года для работников комбината организуются различные мероприятия: медицинские осмотры, вакцинация, амбулаторное лечение, санаторно-курортное лечение. Для детей работников осуществляется отдых и оздоровление в загородном детском оздоровительном лагере, а также профилактическое лечение в санаторий-профилакторий «Металлург». Такой комплексный подход к оздоровлению сотрудников и их детей способствует улучшению качества жизни, повышению работоспособности и снижению уровня заболеваемости.

Для формирования системы сохранения здоровья на производстве и профилактики профессиональных заболеваний в 2026 году работники, занятые на вредных и опасных производствах, а также сотрудники предпенсионного и пенсионного возрастов будут направлены в санаторно-курортные учреждения России по программе «Лечение». В течение года 700 металлургов, 90 их детей и 200 ветеранов комбината пройдут профилактическое лечение в корпоративном санатории-профилактории «Металлург».

В период летних школьных каникул в ДОЛ «Родник» будут организованы оздоровительные заезды для 715 детей в возрасте от 7 до 15 лет, чьи родители трудятся на Уральской Стали. Часть расходов на детский отдых компенсируется Министерством социального развития Оренбургской области с выдачей родителю (законному представителю) ребенка именного электронного сертификата. Стоимость 21-дневной путевки составит всего 10% от полной стоимости. Дети из льготных категорий получат путевки бесплатно.