Завершено дело банды, вымогавшей деньги у участников спецоперации.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершили расследование дела в отношении четырех местных жителей. Обвиняемые проходят по делу о создании организованной преступной группы (ОПГ) с целью хищения средств у участников специальной военной операции. Фигурантам инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных статьей 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере).

Механизм совершения преступления

Следствие установило, что в 2024 году участники группы организовали схему незаконного обогащения на территории Оренбурга. Злоумышленники целенаправленно искали военнослужащих, прибывших в областной центр на лечение после ранений. Обвиняемые располагали информацией о наличии у ветеранов крупных денежных выплат.

Для реализации преступного умысла участники ОПГ применяли к потерпевшим физическое насилие. В результате преступных действий фигуранты завладели средствами на сумму более 2 миллионов рублей. Полученные деньги участники группы распределили между собой и использовали по собственному усмотрению.

Меры пресечения и следственные действия

Пресечение деятельности группы стало результатом совместной операции региональных управлений УФСБ и УМВД. В ходе задержания и последующих обысков следователи изъяли у подозреваемых наличность на сумму свыше 1 миллиона рублей. На активы судом наложен арест для обеспечения возмещения ущерба пострадавшим.

На данный момент двое наиболее активных участников преступной иерархии находятся под стражей. Кроме того, следствие приобщило к делу вещественные доказательства, подтверждающие причастность всех четверых фигурантов к нападениям. Однако подробности оперативных мероприятий в интересах правосудия не разглашаются.

Передача дела в судебное производство

Следственные органы собрали достаточную доказательную базу для подтверждения вины каждого участника группы. Поэтому уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция за вымогательство в составе организованной группы предполагает длительные сроки лишения свободы.