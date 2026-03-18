Оренбургская область усиливает защиту лесного фонда перед началом пожароопасного сезона

В Оренбургской области официально стартовала ежегодная информационная кампания «Останови огонь!». Инициатива направлена на предотвращение лесных пожаров, возникающих по вине человека. Статистика подтверждает, что человеческий фактор становится причиной 70% всех возгораний в лесах региона.

Меры профилактики и контроля

Специалисты лесного хозяйства приступили к реализации масштабного плана профилактических мероприятий. Сотрудники ведомства проводят встречи с жителями и образовательные лекции в школах. Данная работа интегрирована в рамки федерального проекта «Сохранение лесов», входящего в национальный проект «Экологическое благополучие».

Пожароопасный сезон в регионе традиционно начнется на рубеже марта и апреля. Ограничения будут действовать до установления стабильных осадков или отрицательных температур. Поэтому соблюдение правил безопасности остается приоритетным требованием для всех граждан.

Патрулирование и охрана ресурсов

Леса занимают лишь 4,7% территории степного края, выполняя критическую экологическую функцию. Для их защиты в текущем году утверждено 590 маршрутов патрулирования. Общая протяженность путей следования инспекторов превысит 9 тысяч километров.

Наиболее протяженные участки мониторинга зафиксированы в Ириклинском лесничестве. Однако эффективность надзора обеспечивается не только охватом, но и межведомственным взаимодействием. В рейдах принимают участие сотрудники МВД, МЧС, казачество и специалисты ГБУ «Охотводбиоресурс».

Результаты оперативной деятельности

Системный подход к охране лесов уже демонстрирует количественные показатели эффективности. За прошедший год инспекторы преодолели более 444 тысяч километров. В ходе проверок было выявлено 244 случая нарушения действующего законодательства.

Среди наиболее частых проступков зафиксировано самовольное использование лесов для выпаса скота и сенокошения. Кроме того, по фактам незаконной рубки деревьев возбуждено 7 уголовных дел. Виновные лица уже привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом РФ.