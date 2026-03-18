Оренбургская область готовится к масштабному весеннему паводку

Оренбургская область приступила к финальному этапу инженерной подготовки дорожной и коммунальной инфраструктуры в преддверии сезонного вскрытия рек. В ходе еженедельного совещания с главами муниципалитетов региональный министр строительства Александр Полухин распорядился завершить все превентивные мероприятия к 20 марта, уделив особое внимание защите систем жизнеобеспечения и транспортных артерий.

Центральным элементом текущей стратегии является подготовка объектов ЖКХ к паводку, направленная на предотвращение перебоев в водоснабжении и сохранение целостности дорожного полотна. Согласно официальным данным ведомства, технические службы уже очистили более 70 % из 9 тысяч водопропускных труб, а работы по распиловке и чернению льда у низководных мостов выполнены на 90 %.

Для предотвращения образования ледяных заторов в Асекеевском, Илекском, Кваркенском районах и Ясненском городском округе привлечены специализированные подразделения для проведения взрывных работ. Первая серия подрывов запланирована на 18 марта у моста через реку Урал на автодороге Уральское — Уртазым. Глава минстроя подчеркнул, что мониторинг состояния мостовых сооружений, особенно в зонах вероятного затопления, должен проводиться в ежедневном режиме.

Особое внимание власти уделяют экологической безопасности и качеству питьевой воды. В зоне потенциального подтопления находятся 411 водозаборных скважин в 25 муниципальных образованиях; на текущий момент завершена герметизация 365 из них. Александр Полухин отметил, что муниципалитеты обязаны сформировать исчерпывающий запас химических реагентов, объем которых в регионе уже превышает 416 тонн, для обеспечения бесперебойной работы 15 водоочистных и 267 канализационных сооружений.

В рамках обеспечения энергетической устойчивости регион мобилизовал около тысячи стационарных и передвижных источников электроснабжения. В Соль-Илецком городском округе традиционно демонтируют понтонный мост через реку Илек, заменяя его лодочной переправой для сохранения транспортного сообщения с населенными пунктами Покровка и Дивнополье. Министр указал на необходимость проведения дополнительных инструктажей с персоналом, задействованным в обслуживании временных переправ.

Несмотря на штатный характер подготовительных работ, руководство региона признает наличие рисков в пиковый период таяния снегов. Для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций сформирована группировка сил, включающая более 1,5 тысячи специалистов и 565 единиц техники. Муниципальным властям предписано установить графики круглосуточных дежурств и обеспечить готовность автоцистерн для подвоза воды в случае временного вывода из строя стационарных систем водоснабжения.