В Оренбуржье проверили готовность сил и средств к весенним паводкам.

Участники смотра

В мероприятии приняли участие первый вице‑губернатор и первый заместитель председателя правительства Сергей Балыкин, директор департамента по гражданской защите и пожарной безопасности Игорь Слепцов и заместитель начальника ГУ МЧС по Оренбургской области Сергей Рыжов.

Показ техники и оборудования

Структурные подразделения различных организаций представили технику и оборудование для аварийно‑спасательных, восстановительных работ и эвакуации людей. Экспозиция охватывала средства, привлекаемые для ликвидации природных ЧС в весенне‑летний период.

Межведомственная группировка сил и средств

Для оперативного реагирования при ухудшении паводковой обстановки сформирована межведомственная группировка: 10 766 человек и 4 197 единиц техники. В её составе — 3 060 автомобильных, 854 специальных и 283 инженерных единицы; плавсредств — 365; а также 8 беспилотников на вооружении Главного управления МЧС.

Превентивные мероприятия и дооснащение

В регионе продолжают превентивную подготовку группировки сил и средств к возможным ЧС. Проведено дооснащение областной аварийно‑спасательной службы: добавлен автомобиль УАЗ‑Пикап, лодочные моторы и плавучее причальное сооружение.

Оперативные группы и плавсредства

Аварийно‑спасательная служба Оренбургской области сформировала четыре оперативные группы. В распоряжении — готовые к работе катера, включая новый катер «Тактика‑450», и моторные лодки.

План по усилению службы

В 2025 году губернатор Евгений Солнцев принял решение поэтапно увеличить штат ГБУ «Аварийно‑спасательная служба». Это позволит создать подразделение службы на западе области с дислокацией в городе Бузулук.