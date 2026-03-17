В Оренбурге впервые в России применили дополненную реальность при операции на аорте

Хирурги Оренбургской областной клинической больницы им. В. И. Войнова успешно внедрили инновационную методику. Они первыми в стране провели сложнейшую операцию на аорте, используя технологию дополненной реальности для повышения точности манипуляций.

Технологический прорыв в кардиохирургии

Губернатор региона Евгений Солнцев официально подтвердил успех медиков в своем Telegram-канале. Врачи Алексей Чумаков и Дмитрий Демин использовали цифровых помощников для лечения аневризмы. Ранее специалисты применяли подобные системы лишь при других типах вмешательств.

Преимущества «прозрачной хирургии»

Специфическая анатомия сосудов делает каждое такое вмешательство крайне рискованным. Однако дополненная реальность позволяет минимизировать человеческий фактор и предотвратить фатальные ошибки. Профессор Дмитрий Демин называет этот инновационный подход «прозрачной хирургией».

Цифровая навигация для спасения жизней

Благодаря специальным очкам операция на аорте проходит значительно быстрее и безопаснее. Теперь хирурги опираются не только на личный опыт, но и на высокоточную цифровую карту. Это позволяет сократить время нахождения пациента под наркозом и ускорить реабилитацию.

Лидерство в медицинских инновациях

Успех оренбургских врачей закладывает фундамент для масштабирования технологии по всей стране. ООКБ уже закрепила за собой статус лидера в области цифровой медицины России. Дополненная реальность открывает новые горизонты для проведения самых сложных хирургических процедур.