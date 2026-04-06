Оренбургская область обновляет школьные образовательные стандарты

В Оренбургской области с 2027 года базовая школьная программа для учеников 10-х классов будет включать 13 обязательных дисциплин. Реформа направлена на унификацию учебного плана и закрепление фундаментальных знаний во всех средних общеобразовательных учреждениях региона.

Перечень базовых предметов

Список обязательных дисциплин охватывает гуманитарные, естественно-научные и прикладные направления. Учащиеся будут изучать русский язык, литературу, иностранный язык, математику и информатику. Также в программу включены история, обществознание, география, физика, химия, биология, ОБЗР и физкультура.

Однако региональные ведомства подчеркивают приоритет обязательного набора предметов над факультативными. Структура обучения теперь жестко регламентирована для обеспечения равенства образовательных возможностей. Поэтому школы обязаны обеспечить преподавание каждой дисциплины из утвержденного перечня в полном объеме.

Роль родительского выбора

Введение дополнительных предметов, таких как второй иностранный язык, теперь требует письменного согласия законных представителей учащихся. Родной язык и родная литература также переводятся в категорию дисциплин, изучаемых по заявлению родителей. Поэтому образовательные учреждения теряют право навязывать расширенную языковую программу без одобрения семей.

Если родители отказываются от дополнительных модулей, школа обязана исключить их из индивидуального плана ученика. Кроме того, данная мера призвана снизить академическую нагрузку на старшеклассников перед итоговой аттестацией. Эксперты ожидают, что новые школьные образовательные стандарты повысят качество подготовки выпускников по ключевым направлениям.