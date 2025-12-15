Поздравление с Днем Конституции от Управляющего директора АО «Уральская Сталь»

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём Конституции!

Основной закон нашей страны закрепляет фундаментальные основы, на которых строится жизнь общества: приоритетность права, социальные гарантии, защиту достоинства и свобод человека. Эти же принципы лежат в основе нашей корпоративной политики: соблюдение трудовых прав, безопасность на производстве, справедливость и взаимное уважение.

Как металлурги, мы вносим весомый вклад в укрепление экономического суверенитета и мощи России. Наша сталь – надежная основа для новых инфраструктурных объектов России. Ответственно выполняя свою работу, мы не только обеспечиваем благополучие своих семей, но и вносим вклад в развитие нашего государства, основы которого определены Конституцией.

Желаю всем крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, новых профессиональных достижений и, конечно, мира и благополучия вам и вашим близким!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь» С.Г. Журавлёв