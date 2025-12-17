В Оренбурге подорожает продукция молочной кухни с начала 2026 года

Жителей областного центра ожидает очередное изменение стоимости детского питания. С 1 января 2026 года цены на молочную кухню в Оренбурге снова вырастут.

Планируемая индексация составит 4%. Это значение соответствует официальному прогнозу инфляции на следующий год.

Депутаты городского совета рассмотрят данную инициативу в ближайшее время. Окончательное утверждение новых тарифов ожидается в конце декабря.

Динамика стоимости и цены на молочную кухню в Оренбурге

Стоит отметить, что это второе повышение за короткий период. С 1 октября стоимость продукции уже увеличивалась на 9%.

Текущие расценки остаются в силе до конца года. Литр молока сейчас стоит 96 рублей, а кефир — 144 рубля.

Родители часто выбирают порционные бутылочки по 200 грамм. Маленькая упаковка молока обходится в 19 рублей.

Кисломолочные продукты стоят несколько дороже. За «Нэринэ», «Бифилайф» или «Малышок» покупатели платят около 29 рублей.

Доступность и социальные гарантии

«Центр здорового питания» продолжает обеспечивать горожан качественными продуктами. Ассортимент включает десять наименований, в том числе творог и биосметану.

Летом комбинат временно ограничивал продажи. Предприятие работало исключительно для обеспечения льготных категорий граждан.

Однако сейчас ситуация изменилась. Свободная продажа продукции вновь открыта для всех жителей города без ограничений.

Кроме того, власти сохраняют важные социальные льготы. Бесплатное питание получают дети бойцов СВО и дети-инвалиды из малообеспеченных семей.