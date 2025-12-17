Оренбургские УК должны выплатить 16 млн долгов за газ до конца декабря

В коммунальной сфере региона обострился финансовый конфликт. Поставщик ресурсов предупредил о рисках ограничения поставок топлива. Причиной стали крупные долги за газ в Оренбурге.

Суммарная задолженность управляющих организаций превысила 16 миллионов рублей. Спор касается оплаты топлива, необходимого для работы крышных котельных в многоквартирных домах.

Компания «Газпром межрегионгаз Оренбург» заявила о готовности принять жесткие меры. Поставщик не исключает остановку подачи ресурса злостным неплательщикам.

Список нарушителей и долги за газ в Оренбурге

В категорию систематических должников попали несколько крупных организаций. Среди них особо выделяются ООО «УК «Инициатива» и ТСН (Ж) «Семья».

Также в список вошли ТСН (Ж) «УСПЕХ» и ООО «М-ЛЕВЕЛ СЕРВИС ПОИНТ». Эти компании отвечают за десятки домов в областном центре.

Кроме того, проблема затронула пригородные территории. В частности, речь идет о жилом комплексе «Барселона» в поселке Пригородный.

Позиция надзорных органов

В ситуацию вмешалась Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) региона. Ведомство категорически отвергло возможность отключения отопления в зимний период.

Инспекторы ссылаются на законодательные нормы. Правила предоставления коммунальных услуг запрещают оставлять жителей без тепла даже при наличии задолженности.

Тем не менее, проверки выявили серьезные нарушения. ГЖИ уже передала соответствующие материалы в прокуратуру и полицию для правовой оценки.

Региональные власти установили жесткий дедлайн. Управляющие компании обязаны полностью погасить задолженность до конца декабря текущего года.