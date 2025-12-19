Коллектив Уральской Стали готовится к встрече Нового года

На новотроицком предприятии «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в Группу компаний «Уральская Сталь») для работников, их детей и ветеранов предприятия организована обширная новогодняя праздничная программа.

Перед Дворцом металлургов специалисты комбината установили 12-метровую ёлку и возвели корпоративный новогодний комплекс со светящимися инсталляциями. С 27 декабря новотройчан и гостей города здесь ждёт настоящая зимняя сказка и праздничная ярмарка.

Первыми поздравления принимают пенсионеры предприятия. В Совете ветеранов комбината, одном из крупнейших в регионе, состоит около 9 тысяч человек. По традиции все они получают к празднику подарки от Уральской Стали. Активисты уже поучаствовали в спортивных мероприятиях, а 24 декабря в Молодёжном центре для экс-металлургов состоится праздничный концерт.

Волонтёры Уральской Стали в пятый раз проводят акцию «Ёлка Хороших дел». Чтобы стать её участником, нужно зайти на сайт https://елка-хороших-дел.рф, выбрать письмо ребёнка с заветным желанием и помочь его исполнить. Подарки необходимо передать координаторам до 22 декабря в кабинет №605 Управления комбината (Заводская-1).

29 декабря в Центре развития творчества (Советская-138а) пройдёт праздник со сказочными героями, где дети и получат свои заветные подарки. На сайте акции также предусмотрена «кнопка добра» для оказания помощи Центру помощи животным «Джульбарс».

Для детей работников Уральской Стали в Молодёжном центре с 26 по 30 декабря подготовлены яркая фотозона, представления с участием сказочных персонажей и премьера мультфильма. Подарки получат 5,5 тысяч ребят. Еще более 1,5 тыс. презентов предусмотрены для воспитанников подшефных учреждений комбината.

Сотрудники цехов в свободное время готовятся к конкурсу на лучшее праздничное оформление административно-бытовых зданий комбината. Для победителей предусмотрены грамоты и премии.

25 декабря на торжественном собрании металлурги подведут итоги года, наметят планы на будущее и наградят отличившихся работников, спортсменов и активистов.

Для тех, кто хочет проводить уходящий год по-спортивному и с хорошим настроением, Беговой клуб Новотроицка приглашает 31 декабря в 11:00 в городской парк на забег «Бежимвздоровыйновыйгод». Дистанция в 2026 метров подойдет как для опытных атлетов, так и для начинающих. Все участники смогут насладится атмосферой праздника и зарядится позитивом перед наступлением Нового года.

Приятным сюрпризом для металлургов в последние рабочие дни станет поздравление от Деда Мороза и Снегурочки в столовых предприятия, а тех, кому предстоит выйти на смену в новогоднюю ночь, 31 декабря сказочные герои встретят и поздравят на проходных комбината.