Суд закрыл частный пансионат в Оренбурге из-за угрозы жизни постояльцев

Частный пансионат в Оренбурге временно приостановил свою деятельность. Районный суд вынес решение о закрытии учреждения. Причиной стали грубые нарушения норм безопасности, , представляющие реальную угрозу для жизни более 50 постояльцев.

Учреждение расположено в поселке Пригородный. Прокуратура инициировала внеплановую проверку объекта. Инспекторы изучили условия проживания пожилых людей.

Выводы специалистов оказались неутешительными. Жилое здание не соответствуют требованиям для социального обслуживания. Помещения изначально не предназначались для размещения пансионата.

Нарушения в частном пансионате

Инспекторы обнаружили критические проблемы. Главной угрозой стало игнорирование правил пожарной безопасности. В здании отсутствовали необходимые средства защиты.

Система эвакуации фактически не работала. Спасение маломобильных пациентов при пожаре стало бы невозможным. Риск для жизни людей оценили как высокий.

Кроме того, специалисты проверили санитарное состояние. Условия быта не отвечали даже минимальным гигиеническим стандартам. Прокуратура зафиксировала эти факты в официальном отчете.

Судебное решение и последствия

Прокурор направил иск в суд. Он потребовал немедленно прекратить эксплуатацию опасного объекта. Судья полностью поддержал позицию обвинения.

Работа заведения запрещена до полного устранения проблем. Владельцы обязаны исправить все нарушения. Только тогда Частный пансионат в Оренбурге сможет открыться.

В заключение добавим, что контроль продолжается. Надзорные ведомства следят за исполнением судебного предписания. Безопасность пенсионеров остается приоритетом.