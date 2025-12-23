Энергетики Оренбурга требуют демонтировать нелегальное оборудование провайдеров

Филиал «Оренбургэнерго» усилил контроль за своей инфраструктурой. Специалисты продолжают выявлять незаконные линии связи, размещенные на электрических опорах.

В центре внимания оказалось АО «Эр-Телеком Холдинг» (бренд «ДОМ.РУ TV»). Инспекторы обнаружили 56 самовольных подвесов оптоволоконного кабеля этого оператора.

Энергетики направили провайдеру официальное письмо. Компания требует немедленно убрать несанкционированное оборудование.

Если оператор откажется заключить договор, подвесы будут демонтированы. Это действие полностью соответствует законодательству РФ.

Риски и незаконные линии связи

Подобные нарушения несут серьезную угрозу. Самовольный монтаж без расчетов нагрузок может повредить линии электропередачи.

Это часто приводит к аварийным отключениям света. Кроме того, наличие чужих кабелей затрудняет ремонтные работы для энергетиков.

Особую тревогу вызывает безопасность персонала провайдеров. Монтажники работают на опорах под напряжением, рискуя жизнью.

Поэтому «Оренбургэнерго» настаивает на соблюдении регламентов. Легализация оборудования — единственный безопасный путь.

Масштаб проблемы

Ситуация носит массовый характер. К октябрю 2025 года специалисты выявили более 7,5 тысяч незаконных подвесов.

Чужое оборудование обнаружено на 3,9 тысячах опор. Среди нарушителей числятся также «Пегас-Телеком» и «ВымпелКом».

Однако проблему можно решить цивилизованно. Процедура легализации описана как быстрая и простая.

Провайдерам необходимо получить технические условия в «Россети Волга». После заключения договора они получат безопасный допуск к работам.