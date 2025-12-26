Уральская Сталь представляет второй Отчёт об устойчивом развитии (нефинансовый отчёт). Документ охватывает период 2024 года и подробно рассказывает о развитии социальных и экологических инициатив компании.

Вопросы устойчивого развития традиционно становятся объектом внимания органов власти, а также широкого круга заинтересованных сторон. Оценка рисков и возможностей, связанных с изменениями климата, отношением к окружающей среде, взаимоотношениями с обществом в целом и локальными сообществами, соблюдением прав человека и другими вопросами устойчивого развития, остаётся актуальной глобальной тенденцией и во многом определять направления экономической и финансовой повестки в ближайшем будущем.

Отчет об устойчивом развитии подготовлен с учетом передовых российских и международных стандартов: Глобальной инициативы по отчетности GRI в редакции 2021 года, а также рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации.

«Нефинансовая отчетность важна для взаимодействия с нашими стейкхолдерами, в том числе потребителями продукции ГК Уральская Сталь. Выход второго Отчёта об устойчивом развитии является важным подтверждением неукоснительного следования принципам и наших больших усилий в направлении позитивных изменений» – отметил советник генерального директора УК «Уральская Сталь» Вадим Ковалёв.

Ознакомиться с документом можно в разделе «Устойчивое развитие« корпоративного сайта или по ссылке.