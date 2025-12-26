На Уральской Стали подвели итоги 2025 года

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») подвёл итоги работы в 2025 году, корпоративными наградами отмечены передовики производства.

Открывая торжественное мероприятие, генеральный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Денис Сафин подчеркнул: «Всё у комбината будет хорошо. Есть чёткая программа и понимание, как работать дальше, реализовывать амбициозные планы и запускать быстрые инвестпроекты. В следующем году мы будем ещё больше делать для сотрудников Уральской Стали, для горожан и для всех оренбуржцев».

В торжественной обстановке Денис Галялхакович лично поздравил с получением государственных наград 8 передовиков комбината, которые Указом Президента России № 686 от 26 сентября 2025 года за вклад в развитие металлургической промышленности удостоены звания «Заслуженный металлург РФ». Пятёрке работников, чьи усилия и талант внесли значительный вклад в развитие предприятия, генеральный директор вручил высшие корпоративные награды за победу в конкурсе «Наши люди — 2025». Руководитель компании также отметил представителей одной из самых многочисленных трудовых династий – Десяткиных, общий трудовой стаж на предприятии 20 представителей которой составляет 524 года.

Исполнительный директор управляющей компании «Уральская Сталь» Сергей Готванский отметил, что с надёжным коллективом комбината преодолимы все трудности, а затем вручил Почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ семёрке передовиков, а также корпоративные Почётные грамоты победителям конкурса «Стальной успех» в индивидуальных номинациях.

Управляющий директор предприятия Сергей Журавлёв рассказал: «Уходящий год стал периодом вызовов, достижений и неудач. Из режима максимизации объема производства, на который заходили в 2025 году, перешли на новый режим экономики, снижения затрат и повышения эффективности. Была достигнута рекордная переменная себестоимость чугуна. И это действительно большая заслуга команды».

Руководитель предприятия раздал Почётные грамоты победителям командных номинаций конкурса «Стальной успех», а также кубки руководителям и спорторганизаторов команд, лидирующих по итогам 18 этапов корпоративной спартакиады.

Глава Новотроицка Денис Меньшиков поблагодарил руководителей и коллектив Уральской Стали за поддержку города и отметил Благодарственными письмами 6 металлургов, а также передал Денису Сафину Благодарственное письмо Министерства просвещения РФ за значимый вклад в развитие системы среднего и профессионального образования.

В ходе всего торжественного собрания вокальными и танцевальными номерами собравшихся радовали творческие коллективы детей металлургов, а кульминацией праздника стало поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.