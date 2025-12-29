Новогодняя ночь в Оренбурге: как изменится работа транспорта

Власти Оренбурга пересмотрели график движения автобусов в праздничные дни. Работа транспорта в Оренбурге будет скорректирована для удобства горожан в канун Нового года.

Продление муниципальных маршрутов

В ночь с 31 декабря на 1 января муниципальные автобусы останутся на линии дольше обычного. Последние рейсы отправятся в 01:00.

Это изменение затронет ключевых перевозчиков города. В их число входят МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» и компания «Лидерком».

Администрация города стремится обеспечить доступность поездок для жителей, празднующих наступление нового года в центре или в гостях.

Рекомендации для частного бизнеса

Изменения коснутся не только муниципального парка. Мэрия обратилась к частным транспортным компаниям с настоятельной просьбой.

Власти рекомендовали им синхронизировать свои графики с городским транспортом. Частным перевозчикам следует продлить часы работы в новогоднюю ночь.

Кроме того, чиновники указали на необходимость усиления автопарка. Важно увеличить количество автобусов на линиях в вечернее время на протяжении всех каникул.

Сохранение прошлогодней практики

Текущее решение не является прецедентом. Годом ранее работа транспорта в Оренбурге строилась по аналогичной схеме.

Тогда муниципальные маршруты также обслуживали пассажиров до часа ночи. На линии оставались дежурные единицы техники, обеспечивая минимальный интервал движения.

Такой подход доказал свою эффективность, позволяя избежать транспортного коллапса в пиковые часы праздника.