Оренбуржье усиливает меры безопасности: введен особый противопожарный режим

Власти региона вводят строгие ограничения на период зимних праздников. С сегодняшнего дня, 29 декабря, начинает действовать особый противопожарный режим в Оренбуржье.

Сроки и цели ограничений

Правительство области утвердило временные рамки действия новых правил. Особый статус сохранится до 11 января 2026 года.

Главная цель нововведений обеспечение безопасности жителей. Традиционно новогодние каникулы сопряжены с повышенными рисками возгораний.

Правила использования пиротехники

Режим накладывает прямой запрет на использование нелицензионной продукции. Кроме того, ужесточены требования к месту запуска салютов.

Нельзя использовать фейерверки ближе 50 метров от зданий. Это же правило касается мест массового скопления людей. Запуск пиротехники внутри помещений также полностью исключен.

Ответственность за нарушения

Игнорирование требований пожарной безопасности повлечет серьезные санкции. Законом предусмотрены крупные денежные взыскания.

Для граждан штраф может достигать 20 тысяч рублей. Юридические лица рискуют заплатить гораздо больше до 800 тысяч рублей.

Контроль и ежегодная практика

Накануне вступления правил в силу сотрудники МЧС провели рейды. Инспекторы проверили легальные точки продажи пиротехники в Оренбурге.

Стоит отметить, что особый противопожарный режим в Оренбуржье вводят регулярно. Власти ежегодно публикуют соответствующее постановление перед началом каникул.