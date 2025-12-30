Очередная операция по ликвидации подпольного казино успешно завершилась в Оренбурге

В начале июня в Оренбурге сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали организаторов подпольного казино. Следственные органы предъявили обвинения пяти участникам преступной группы, функционировавшей в центре города.

Как раскрыли подпольное казино

За поимкой организаторов стояла кропотливая работа сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Оренбургской области. На протяжении нескольких месяцев полицейские собирали сведения о деятельности подозреваемых и их контактах. Ключевую роль сыграли анонимные сообщения, поступившие на горячую линию, а также оперативная проверка, позволившая установить местонахождение игорного клуба по переулку Почтовому.

Официальный представитель следственного управления отметил, что «операция по задержанию проводилась с участием бойцов Росгвардии, которые обеспечивали силовое прикрытие при входе в помещение и обыске». По данным следствия, именно координация действий разных ведомств позволила пресечь работу нелегального заведения без серьезных осложнений для окружающих.

Роль Управления экономической безопасности и противодействия коррупции заключалась в анализе денежных потоков и выявлении каналов распределения прибыли между участниками схемы. Благодаря совместной работе правоохранительных структур удалось собрать материалы, легших в основу уголовного дела.

Кто оказался в числе задержанных

В результате операции были задержаны пять человек в возрасте от 38 до 42 лет. Следователи установили, что каждый из них выполнял определенную роль в организации незаконного бизнеса. По версии следствия, один из задержанных координировал финансовые операции, второй отвечал за безопасность и контроль доступа, третий занимался связью с клиентами. Остальные участники обеспечивали техническое обслуживание и подготовку игрового оборудования.

Указанные граждане обвиняются по части 3 статьи 171.2 Уголовного кодекса России, предусматривающей наказание за незаконную организацию и проведение азартных игр, совершенную группой лиц по предварительному сговору с получением крупного дохода. Эта статья применяется в случаях, когда деятельность организуется вне специально отведенных зон и приносит значительную прибыль.

Как работала преступная схема

Игорный клуб действовал в неприметном здании на переулке Почтовом, что позволяло скрываться от посторонних глаз. Ключевыми элементами конспирации, по данным следствия, стали:

Использование закрытых каналов связи для координации работы между участниками

Строгий контроль допуска, благодаря которому в помещение попадали только проверенные лица

Регулярная смена графика работы, чтобы затруднить наблюдение за клубом

Желающие испытать удачу в азартных играх договаривались о визите заранее, после чего их пускали через запасной вход. Внутри использовалось профессиональное игровое оборудование — покерные столы, автоматы и терминалы. Прибыль, полученную от проведения игр, организаторы распределяли между собой, причем часть средств шла на оплату услуг «охранников» и прикрытие деятельности.

Похожие схемы ранее фиксировались и в других российских городах, среди которых Екатеринбург и Ростов-на-Дону. Там также применялись различные методы маскировки казино и контроля над клиентской базой.

Изъятые улики и дальнейшие планы следствия

В ходе обыска оперативники обнаружили и изъяли ряд улик, среди которых игровые автоматы, покерные наборы, наличные средства в размере более 1 миллиона рублей, а также мобильные телефоны участников группы. По информации следствия, изъятые устройства содержат данные о клиентах и движении финансов, что может подтвердить факты незаконной деятельности.

Денежные средства стали одним из главных доказательств крупного дохода, полученного преступной группой. Хранение и использование игрового оборудования вне легальных зон также указывает на нарушение закона и укрепляет обвинительную базу. Все эти улики будут направлены на экспертизу и анализ, призванные установить точные обстоятельства функционирования клуба.

Следователи продолжают работу по документированию схемы и сбору подтверждающих улик. В данный момент изучаются изъятые телефоны и финансовые отчёты, а также проводится опрос свидетелей. Установлены меры пресечения для задержанных — по решению суда они помещены под стражу, что исключает возможность оказания давления на свидетелей или уничтожения доказательств.

Популярность подпольных казино падает, но они все еще продолжают существовать

История подпольных казино продолжается уже полтора десятка лет — с 2009 года. В те времена подпольные игорные заведения пользовались еще большим успехом, так как фактически не имели альтернативы.

Но сегодня все изменилось, и во-многом из-за развития онлайн-гэмблинга. Именно виртуальные игорные платформы собрали вокруг себя большинство любителей подобных развлечений. Об этом говорит статистика поисковых запросов и тематические информационные сайты. Списки, в которых

представлены бесплатные игровые аппараты без регистрации, постоянно пополняется новыми играми, что свидетельствует о росте интереса к подобному времяпровождению.

Несмотря на неофициальный статус, онлайн-гэмблинг предлагает гораздо меньше рисков, чем подпольные казино. И вместе с тем привлекает большим числом развлечений и удобством игры прямо с ПК или телефона при наличия доступа в интернет. Но обратной стороной такой доступности является повышение рисков формирования игровой зависимости.

Не менее значительный удар по подпольным игорным заведениям нанесли легальные казино, которые располагаются в Сочи, Калининградской области и ряде других регионов. Статистика показывает, что с начала 2025 года эти казино посетили более 1,7 млн человек, что уже больше показателей всего прошлого года. И такой рост наблюдается уже несколько лет.

Однако несмотря на все вышеперечисленное, подпольные казино все еще продолжают появляться. К сожалению, все еще существуют люди, которые готовы терпеть все риски и неудобства посещения подобных мест. А значит — борьба с этим бизнесом далека от завершения.