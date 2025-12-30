-5 C
1 января 2026 г.
Металлурги Уральской Стали исполнили желания маленьких новотройчан

Работники Уральской Стали (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») приняли участие в акции «Ёлка Хороших дел». Проведение предновогоднего благотворительного мероприятия пятый год подряд инициируют волонтёры комбината.

Руководители и работники комбината и компании стали настоящими волшебниками для более 100 ребят из многодетных семей и специализированных учреждений.

Мечты ребят нашли отклик в сердцах металлургов. Пожелания разные, среди них: мольберт, батут, 3D-ручка, собака-робот и многое-другое. Все загаданные подарки ребятам вручили Дедушка Мороз и Снегурочка на утреннике, организованном корпоративными волонтёрами Уральской Стали, в Центре развития творчества детей и юношества.

В рамках акции также собраны необходимые вещи и корма для подопечных центра помощи животным «Джульбарс» и АНО «Последние ангелы». Передача презентов запланирована на 14 января.

