На Уральской Стали заключили Коллективный договор

На комбинате «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») заключили Коллективный договор до 2028 года.

На подписании Коллективного договора присутствовали представители комбината-работодателя и профактива металлургов. Документ скрепили подписями управляющий директор комбината Сергей Журавлёв и председатель первичной профсоюзной организации предприятия Роман Кондратенко.

Коллективный договор Уральской Стали является одним из самых наполненных в отрасли. Он подписывается на три года, что дает работникам уверенность в сохранении всех льгот и социальных гарантий. Ориентирован документ на защиту интересов трудового коллектива, санаторно-курортное лечение и оздоровление, создание условий для занятий работников физкультурой и спортом. По сложившейся практике договор является действенным инструментом регулирования отношений работодателя и металлургов, а кроме того – «живым» документом, в который, при необходимости и обоюдному согласию, вносятся актуальные изменения.

Наличие коллективного договора – признак социальной ориентированности Уральской Стали. В документе зафиксированы достигнутые между работниками и работодателем договоренности. Профком комбината является надежной опорой и помощником в контроле за исполнением этих соглашений, в вопросах соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда, оздоровления работников и в других важных направлениях.