Уральская Сталь завершает юбилейный для себя год красивыми цифрами

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») завершает юбилейный год знаковыми производственными достижениями.

По состоянию на конец отчетного периода предприятие перешагнуло несколько внушительных исторических рубежей по объемам выпуска основной продукции, что наглядно демонстрирует масштаб вклада комбината в развитие отечественной промышленности за годы работы.

Ключевые производственные показатели, достигнутые с момента основания комбината:

185 млн тонн агломерата произведено с момента запуска аглофабрики,

145 млн тонн кокса выпущено коксохимическим производством,

165 млн тонн чугуна выдано доменными печами с момента пуска первой домны,

180 млн тонн выплавлено стали, из которых 40 млн тонн – электросталь.

60 млн тонн листового проката произведено и отгружено потребителям.

Достигнутые показатели являются результатом планомерной работы всего коллектива по выполнению производственных планов, поддержанию эффективности производственных процессов, модернизации оборудования и снижению себестоимости продукции.

«Эти цифры – не просто статистика. Это овеществленная история труда многих поколений наших металлургов, показатель мощности предприятия и его надежности как партнера. Преодоление таких рубежей в юбилейный год символично. Оно подчеркивает устойчивость, накопленный опыт и технологический потенциал предприятия, которые являются фундаментом для нашего дальнейшего развития и выполнения стратегических задач», – отметил управляющий директор Уральской Стали Сергей Журавлёв.