С Новым годом, «Уральская Сталь»! Поздравление Управляющего директора АО «Уральская Сталь»

Дорогие друзья и коллеги!
Поздравляю вас с Новым 2026 годом и Рождеством!
Уходящий год был периодом преодоления вызовов,
но показал готовность нашей команды к изменениям.
Пусть наступающий год принесёт нам много ярких и добрых событий,
судьбоносных встреч, смелых идей и новых перспектив для каждого,
в наших домах царят мир и согласие, а в сердцах – любовь и надежда.
Пусть он будет щедрым на радость, исполнение заветных желаний
и подарит новые амбициозные возможности для роста и развития!
Управляющий директор АО «Уральская Сталь» С.Г. Журавлёв