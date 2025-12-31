-5 C
1 января 2026 г.
С Новым годом, «Уральская Сталь»! Поздравление Управляющего директора АО «Уральская Сталь»

Дорогие друзья и коллеги!

Поздравляю вас с Новым 2026 годом и Рождеством!

Уходящий год был периодом преодоления вызовов,

но показал готовность нашей команды к изменениям.

Пусть наступающий год принесёт нам много ярких и добрых событий,

судьбоносных встреч, смелых идей и новых перспектив для каждого,

в наших домах царят мир и согласие, а в сердцах – любовь и надежда.

Пусть он будет щедрым на радость, исполнение заветных желаний

и подарит новые амбициозные возможности для роста и развития!

Управляющий директор АО «Уральская Сталь» С.Г. Журавлёв

