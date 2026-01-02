Оренбургские спасатели работают в усиленном режиме: итоги первых дней нового года

Критически важная инфраструктура функционировала без сбоев, новогодние праздники в Оренбургской области оказались напряженными для спасательных служб. Губернатор Евгений Солнцев на совещании 2 января отметил отсутствие значимых инцидентов в сфере энергоснабжения и ЖКХ. Однако оперативные сводки полиции и МЧС рисуют картину, насыщенную дорожными авариями и угрозами безопасности.

Усиленный контроль инфраструктуры

Власти ввели особый режим безопасности на энергетических объектах. Он действует с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Межведомственный штаб круглосуточно мониторит состояние сетей для предотвращения аварий. Благодаря этим мерам, системы жизнеобеспечения тепло, вода и свет работали штатно.

Безопасность и новогодние праздники в Оренбургской области

Официальные отчеты контрастируют с реальной обстановкой «на земле». Период с 31 декабря по 2 января отметился серией происшествий. Сводки зафиксировали трагические столкновения на дорогах, инциденты на воде и сигналы воздушной тревоги.

Хроника происшествий: 31 декабря

Последний день года стал наиболее сложным из-за погодных условий и спешки водителей.

Трагедия в Саракташском районе. Утром на трассе М-5 «Урал» произошло лобовое столкновение BMW и ВАЗ-2110. По версии следствия, водитель иномарки, ослепленный фарами, выехал на встречную полосу. Авария унесла жизни двух пассажирок отечественного авто. Спасателям пришлось использовать специнструмент для извлечения тел.

Аварии в районах. В Бузулукском районе столкнулись LADA Priora и Hyundai Creta. Пострадали женщина и четырехлетняя девочка. Всего за сутки спасатели выезжали на ДТП четыре раза, зафиксировано семь травмированных.

Тревожное начало года: 1 и 2 января

Первые дни 2026 года запомнились не только празднествами, но и работой силовиков.

Угрозы с воздуха. В новогоднюю ночь и днем 1 января объявлялась опасность атаки беспилотников. Ночью 2 января сигнал тревоги прозвучал снова. Аэропорт Оренбурга временно ограничивал полеты.

Криминал на трассе. На дороге Оренбург — Орск инспекторы задержали пассажира с арсеналом. При нем обнаружили пистолет ТТ, штык-нож и камни, напоминающие изумруды.

Происшествия на льду. В Бузулуке едва не погибла женщина, провалившаяся под лед реки Домашка. Очевидцы и спасатели успели вытащить пострадавшую, сейчас она в больнице.

Оперативная обстановка, сопровождавщая новогодние праздники в Оренбургской области, требует максимальной мобилизации экстренных служб пока они справляются.