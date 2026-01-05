Уральская Сталь получила новое Свидетельство о признании на судосталь нормальной прочности

5 января 2026 года, Новотроицк

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») подтвердил соответствие листового проката судостроительной стали нормальной прочности в состоянии поставки Q+T (закалка с отпуском) требованиям Правил Российского Морского Регистра Судоходства. Результат проверки – новое Свидетельство о признании изготовителя РС (СПИ № 25.44.01.07276.130, с расширенной областью действия на судосталь нормальной прочности марок РС А, РС В, РС ВZ25, РС ВZ35, РС D, РС DZ25, РС DZ35, РС Е, РС ЕZ25, РС EZ35 в толщинах 8-50 мм).

Путь к получению положительного решения Регистра является результатом слаженной работы многих структурных подразделений предприятия, ключевую роль в которой сыграли специалисты управления новых видов продукции и управления системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента, а также работники листопрокатного цеха, центральной лаборатории комбината.

Все подготовительные работы и испытания металлопроката проводились в Центральной лаборатории комбината и независимой испытательной лаборатории при непосредственном участии инспектора РС и при строгом соблюдении утвержденных РС Планов и Программ сертификационных испытаний.

Ранее возможность производить марку РС D более 20 мм и марку РС E у Уральской Стали отсутствовала. Механические свойства, такие как: предел текучести, предел прочности, относительное удлинение, ударная вязкость, относительное сужение в направлении толщины были достигнуты благодаря разработанным режимам термообработки металлопроката из перечисленных марок стали. Лабораторные исследования доказали, что новотроицкая сталь сможет работать при температурах вплоть до -50°С и не разрушаться. Это лучшие показатели в отрасли для металла нормальной прочности.

Уральская Сталь системно подтверждает качество своей продукции в авторитетных российских и международных сертификационных органах. Позитивная репутация среди судостроителей позволяет комбинату оставаться в числе лидеров отрасли благодаря неукоснительному контролю качества, инновационным разработкам и планомерной сертификации новых марок стали.