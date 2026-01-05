Новые стандарты поступления: Минимальные баллы ЕГЭ 2026 года повышены

Министерство науки и высшего образования пересмотрело порог входа в высшие учебные заведения. Изменения напрямую затронут выпускников, в том числе из Оренбургской области. Власти официально утвердили новые минимальные баллы ЕГЭ 2026 для повышения качества отбора.

Цель нововведений прозрачна и прагматична. Чиновники стремятся улучшить уровень академической подготовки поступающих. Более строгие критерии должны обеспечить вузы мотивированными студентами.

Изменения в минимальных баллах ЕГЭ 2026

Наиболее заметные корректировки коснулись точных наук. Порог по физике вырос с 39 до 41 балла. Схожая динамика наблюдается в информатике, где минимум поднялся с 44 до 46.

Гуманитарный блок также претерпел существенные изменения. Для успешной подачи документов по истории теперь требуется 40 баллов вместо прежних 36.

Особенно резкий скачок произошел в лингвистической сфере. Требования к иностранным языкам ужесточились значительно. Минимальный порог взлетел с 30 сразу до 40 баллов.

Естественно-научные дисциплины демонстрируют умеренный рост. Химия и биология прибавили по одному пункту. Абитуриентам теперь необходимо набрать минимум 40 баллов.

Стабильность по ключевым предметам

Однако ряд дисциплин избежал ужесточения требований. Обязательный русский язык и профильная математика сохранили прежнюю планку в 40 баллов.

Популярное среди абитуриентов обществознание осталось на уровне 45 баллов. Литература и география также не изменили своих позиций, закрепившись на отметке 40.

Важно помнить ключевое различие в терминологии. Утвержденные цифры лишь дают право подать документы. Конкретные вузы самостоятельно устанавливают проходные баллы для зачисления.