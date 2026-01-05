Прошедший год стал знаковым для региональной атлетики. Оренбургские спортсмены продемонстрировали выдающуюся результативность на аренах различного уровня.

Губернатор Евгений Солнцев подвел итоги сезона. В копилке сборной региона оказалось 328 наград. Атлеты завоевали 126 золотых медалей. Серебряных наград было получено 99, а бронзовых — 103. Эти цифры подчеркивают масштабные спортивные достижения Оренбуржья в 2025 году.

Персональный вклад и новые звания

Ряд атлетов добились исключительных высот в своих дисциплинах. Анна Шухман подтвердила мастерство в шахматах. В универсальном бою отличилась Татьяна Горюшина.

Высокий класс в дзюдо показала Надежда Мишенькина. Сергей Свечников одержал победы в шашечных турнирах. В подводном спорте успеха добилась Полина Иванушкина.

Силовые дисциплины также принесли медали. Мария Малюшина и Антон Костин блестяще выступили в гиревом спорте. Профессиональный рост подтвердили 48 атлетов, получивших звание «Мастер спорта России». Самбистка Жанара Кусанова удостоилась почетного статуса «Заслуженный мастер спорта России».

Развитие массового и адаптивного спорта

Власти региона поощряют успехи не только морально. Пять ведущих спортсменов получили субсидии на покупку жилья.

Параллельно развивался адаптивный спорт. Егор Астафьев и Кирилл Глазырин показали яркие результаты. К ним присоединилась Виктория Ищиулова, подтвердив силу духа и мастерство.

Массовый спорт также набрал обороты. Проект «СпортАктиV Оренбуржья» привлек более 97 тысяч участников. Регион впервые принял трейл Uralman в Кувандыке.

В Новотроицке состоялся международный полумарафон. Кроме того, «Бузулукский полумарафон» официально получил всероссийский статус.

Спортивные достижения Оренбуржья: планы на будущее

Глава региона обозначил приоритеты на следующий период. По его словам, спорт должен оставаться неотъемлемой нормой жизни.

Евгений Солнцев заверил, что поддержка отрасли продолжится. В 2026 году внимание уделят как профессионалам, так и любителям. Это обеспечит новые победы и развитие инфраструктуры.