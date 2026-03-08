Весеннее поздравление от генерального директора: Денис Сафин обратился к женщинам комбината

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

В эти дни мы встречаем весну и поздравляем сотрудниц «Уральской Стали» с Международным женским днём! Невозможно представить наш комбинат без машинисток кранов, работниц столовых, наших кадровых служб, подразделений охраны… девушки работают практически во всех подразделениях нашей компании и делают это достойно, при этом находя время на то, чтобы создавать уютную атмосферу в цехах и ПНН. Мы продолжим системно улучшать условия труда, развивать программы поддержки и медицинской помощи.

Отмечу, что наша группа компаний активно участвует в инициативе «Женщины в современной индустрии», предоставляя сотрудницам доступ к передовым корпоративным практикам в сфере женского лидерства и развития, присоединяйтесь!

С праздником, дорогие. Успеха в труде, семейного счастья и благополучия! Спасибо за то, что вы есть, спасибо за то, что делаете нас лучше.

Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин.