Суд в Оренбурге Взыскал Средства с Термального Комплекса После ЧП

Суд обязал курорт выплатить деньги семьям пострадавших. Поэтому компенсация за пенную вечеринку составит 50 тысяч рублей на каждого ребенка.

Дополнительно родители получат штраф в размере 25 тысяч рублей. Ранее истцы требовали взыскать по 300 тысяч рублей морального ущерба.

Детали Происшествия в Термальном Комплексе

Химический инцидент произошел в марте прошлого года. Тогда комплекс Termoland в торговом центре Мармелад организовал детский праздник.

Однако развлекательное мероприятие закончилось массовым ухудшением здоровья гостей. Более десяти детей пожаловались на сильное недомогание после купания.

Медики диагностировали у маленьких пациентов серьезные химические ожоги. Кроме того, у детей сильно отекли ноги и поднялась температура.

Врачи срочно госпитализировали семерых несовершеннолетних с признаками интоксикации. Также за квалифицированной медицинской помощью обратились трое взрослых посетителей.

Официальное Расследование и Причины

Специалисты ведомства Роспотребнадзор оперативно инициировали масштабную проверку комплекса. Они быстро установили точную причину массового отравления людей.

Администрация использовала концентрированную жидкость AIR FOAM Fluid. Этот химический состав для создания пены грубо нарушал действующие санитарные нормы.

Следовательно, агрессивная химия спровоцировала сильную физиологическую реакцию. Руководство курорта сразу вернуло клиентам полную стоимость входных билетов.

Судебная Компенсация за Пенную Вечеринку и Штрафы

Затем государственные инспекторы оштрафовали компанию за выявленные нарушения. Это официальное решение ведомство приняло в апреле после завершения экспертизы.

Впоследствии пострадавшие семьи подали судебные иски против ООО Городской курорт Оренбург. Судьи тщательно рассматривали эти материалы дела несколько месяцев.

В заключение, суд полностью подтвердил вину развлекательного центра. Теперь законная компенсация за пенную вечеринку покроет медицинские расходы пострадавших семей.