Уральская Сталь подтвердила соответствие системы менеджмента качества требованиям СТО Газпром 9001

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») успешно прошла инспекционный аудит системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандарта СТО Газпром 9001-2018 в Системе добровольной сертификации «ИНТЕРГАЗСЕРТ» (СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ).

Итогом проверки стало подтверждение действия ранее выданного сертификата соответствия, что в очередной раз доказывает способность комбината поставлять продукцию, отвечающую самым строгим отраслевым стандартам.

В ходе инспекционного контроля эксперты Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» детально оценили результативность функционирования СМК, проанализировали выполнение требований нормативной документации, а также проверили соблюдение производственных процессов на всех этапах — от закупки сырья до отгрузки готовой продукции.

Особое внимание аудиторы уделили стабильности характеристик выпускаемого металлопроката, а также компетентности персонала. Проверка проходила в ключевых подразделениях предприятия: производственных цехах, центральной лаборатории, участках управления технического контроля.

По результатам аудита эксперты Русского Регистра подтвердили, что СМК Уральской Стали полностью соответствует требованиям СТО Газпром 9001-2018. Это позволяет комбинату оставаться в числе приоритетных поставщиков для компаний нефтегазового сектора и гарантирует заказчикам высокий уровень качества продукции.

Полученные документы действуют в рамках СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ и признаются при проведении закупочных процедур ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. Комбинат продолжит системную работу по совершенствованию качества продукции и поддержанию действующих сертификатов.

