В Оренбурге построят крупнейший океанариум Приволжского федерального округа

В Оренбурге к лету 2026 года завершится строительство масштабного океанариума площадью более 2 500 квадратных метров. Объект станет первым подобным научно-образовательным центром на Южном Урале. Проект предполагает размещение свыше 3 000 особей редкой фауны.

Инвестиции в экологическое просвещение

Инвестор направил на реализацию проекта 500 миллионов рублей. Площадка расположится на территории мегамолла «Мармелад». Общий объем воды в резервуарах составит 1 миллион литров. Кроме того, инфраструктура будет включать интерактивный подводный тоннель и систему водопадов.

Руководитель компании-инвестора Ольга Мазанова сообщила о соблюдении строгих мировых стандартов при строительстве. Она отметила, что в работе задействованы ведущие биологи. По ее словам, для животных воссоздадут условия, максимально близкие к естественной среде обитания.

Сохранение редких видов

Экспозиция представит обитателей из разных частей света. Посетители смогут увидеть акул, скатов, мурен и краснокнижных кубинских крокодилов. Особое внимание уделят популяции пингвинов Гумбольдта. В будущем научный коллектив планирует заняться разведением этих птиц.

Помимо развлекательной функции, центр сфокусируется на научно-экологическом просвещении. Программа включает лекции для студентов и школьников. Поэтому проект рассматривается как новое культурно-образовательное пространство региона.

Завершение строительства и инфраструктура

Работы по возведению основных чаш и вольеров уже закончены. Сейчас специалисты проводят отделочные и декоративные мероприятия. Открытие объекта запланировано на период с июня по август 2026 года.

Рядом с океанариумом откроется современный фудхолл «Фабрика». Однако основной акцент власти делают на привлечении туристических потоков. Согласно оценкам экспертов, это значительно повысит статус города в Приволжском федеральном округе.