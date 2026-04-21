Оренбург на Радоницу вводит ограничения на дороги к кладбищам и запускает онлайн-сервис поиска захоронений

Оренбург, 21 апреля. Власти города ограничат движение транспорта на трёх улицах в связи с Днём поминовения усопших. Ограничения продлятся с 5:00 21 апреля до 00:00 22 апреля. Кроме того, к празднику Радоница в городе в тестовом режиме заработал онлайн-сервис «Поиск места памяти».

Движение транспорта ограничат на трёх участках

Под запрет попадут следующие улицы:

Тихая — на участке от Загородного шоссе до кладбищенского комплекса «Степной»;

Авторемонтная — на отрезке от улицы Монтажников до улицы 31‑я Линия;

31‑я Линия — на участке между улицами 34‑я Линия и Авторемонтной.

Городская администрация просит жителей учитывать эти изменения при планировании маршрутов. Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные пути проезда.

В Оренбурге запустили онлайн-сервис поиска захоронений

К Радонице в городе начал работу цифровой сервис «Поиск места памяти» . Ресурс размещён на геоинформационном портале Оренбуржья и помогает жителям находить сведения о захоронениях близких.

Механизм работы сервиса выглядит следующим образом. Пользователь вводит фамилию, имя и отчество усопшего. При наличии данных система запрашивает также даты рождения и смерти. После обработки запроса ресурс выдаёт название кладбища, номер сектора и участка, а также отметку на карте с точным расположением захоронения.

Разработчики заявляют, что база данных будет регулярно обновляться и пополняться новыми сведениями. Сервис позволяет оренбуржцам получать нужную информацию дистанционно, без личных визитов и обращений в различные инстанции.