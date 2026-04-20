Уральская Сталь провела День открытых дверей для новотроицких старшеклассников

Комбинат «Уральская Сталь» (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») вновь распахнул двери для сотни новотроицких девятиклассников. Мероприятие прошло в рамках проведения Единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет».

Для ребят из школ № 10, 15, 18, 20 визит на предприятие стал возможностью изнутри увидеть работу металлургов и оценить перспективы будущей карьеры. Они пообщались с руководством комбината, а также представителями Новотроицкого политехнического колледжа и строительного техникума, которые рассказали об уникальных возможностях обучения по программе «Профессионалитет». Школьники познакомились с историей Уральской Стали, а в ходе обзорной экскурсии увидели полный цикл производства – от коксохимического передела и доменного цеха, до сталеплавильного и прокатного производств. Завершился визит профессиональными пробами в управлении железнодорожного транспорта.

Справочно:

Новотроицкий политехнический колледж (НПК) является одним из трёх профессиональных образовательных организаций Оренбуржья, которые в 2022 году прошли конкурсный отбор федеральной программы «Профессионалитет» и получили средства на создание производственного кластера при поддержке Уральской Стали. На оснащение современным оборудованием мастерских и лабораторий в колледж поступили 100 млн рублей из федерального бюджета, 20 млн – из регионального. Еще 20 млн рублей как партнер программы и в рамках многолетнего сотрудничества с колледжем направила Уральская Сталь. Переформатирован и сам процесс обучения студентов. НПК готовит специалистов с практическими навыками в сокращенные сроки обучения: до 2 лет – для рабочих профессий, до 3 – для специальностей. Выпускники кластера имеют гарантированное трудоустройство на Уральской Стали по востребованным на предприятии профессиям: гидравликов, коксохимиков, металлургов, электриков, сварщиков, машинистов крана и локомотива.

Новотроицкий строительный техникум (НСТ) при поддержке комбината в 2025 году также включился в реализацию ФП «Профессионалитет» и получил средства на модернизацию инфраструктуры и учебных пространств в размере 150 млн рублей, в том числе 30 млн – от Уральской Стали. В рамках проекта обучение здесь осуществляется по 10 специальностям и профессиям.