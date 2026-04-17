Сотрудник полиции погиб при задержании рецидивиста в Оренбургской области

Старший лейтенант Никита Гнусин получил смертельное ранение при попытке задержания преступника, находящегося в федеральном розыске. Инцидент произошел 16 апреля в поселке Аккермановка. Злоумышленник открыл огонь по оперативной группе. Трое коллег погибшего госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Детали вооруженного нападения

Региональное управление МВД подтвердило факт нападения в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемый, идентифицированный как Сергей Басалаев 1974 года рождения, оказал активное сопротивление. В результате перестрелки Никита Гнусин скончался на месте. Кроме того, один пострадавший находится в тяжелом состоянии, двое других в состоянии средней тяжести.

Розыск подозреваемого и меры безопасности

Правоохранительные органы ведут поиск нападавшего, который скрылся на грузовом автомобиле. По данным ведомства, Сергей Басалаев может быть вооружен автоматическим оружием. Полиция предупреждает о высокой степени опасности преступника. Поэтому гражданам рекомендуется избегать контактов со злоумышленником и немедленно сообщать любую информацию в дежурную часть.

Реакция властей и память о погибшем

Губернатор Евгений Солнцев выразил соболезнования семье погибшего офицера. Глава региона пообещал оказать всю необходимую поддержку родственникам. Никита Гнусин, которому в день гибели исполнилось 28 лет, служил в органах внутренних дел с 2021 года. У оперуполномоченного уголовного розыска остался четырехлетний сын.



