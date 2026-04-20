Уральская Сталь успешно подтвердила высокое качество судостали

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») успешно завершило ресертификационный аудит производства листового проката судостроительной стали. Комбинат подтвердил полное соответствие продукции требованиям Правил Российского Классификационного Общества (РКО). Итогом проверки стало получение нового Свидетельства о признании, подтверждающего право предприятия на производство проката стального для судостроения в соответствии с Правилами РКО, ГОСТ 5521 и ГОСТ Р 52927.

Аудит провёл инспектор Органа по сертификации ФАУ «Российское Классификационное Общество»: детально изучил предоставленную документацию, проверил работу структурных подразделений — в частности, электросталеплавильного и листопрокатного цехов, управления технического контроля и метрологической лаборатории. Кульминацией проверки стал контроль лабораторно-механических испытаний в центральной лаборатории комбината.

По итогам ресертификации инспектор констатировал, что металлопрокат из судостали и его производство в полной мере соответствует всем необходимым требованиям для использования в судостроении. Успех стал результатом общей системной работы подразделений предприятия, ключевую организационную роль в которой сыграли специалисты управления системы менеджмента качества и экологического менеджмента. В очередной раз аудит подтвердил способность комбината стабильно выпускать продукцию в строгом соответствии с Правилами РКО и НД.

Уральская Сталь планомерно подтверждает качество своей продукции в авторитетных российских и международных сертификационных органах, что позволяет комбинату оставаться лидером отрасли благодаря строгому контролю качества и постоянной сертификации новых марок стали.

Новое Свидетельство о признании гарантирует, что листовой прокат предприятия может использоваться для строительства судов, буровых платформ, верфей и доков, а также способствует повышению надёжности данных объектов и безопасности людей.