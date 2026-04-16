Новотроицкие студенты представили школьникам металлургические профессии

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») инициировала проведение профориентационного мероприятия, в ходе которого студенты базовых учебных заведений – новотроицкого филиала НИТУ МИСИС, политехнического колледжа и строительного техникума (НФ НИТУ МИСИС, НПК и НСТ) представили учащимся новотроицких школ «Презентацию металлургических профессий».

В формате КВН будущие металлурги рассказали и показали старшеклассникам особенности своих будущих специальностей, помогая сделать выбор в пользу будущей востребованной профессии.

Традиционно в конкурсе приняли участие шесть команд, по две от каждого учебного заведения. Ребята из НСТ агитировали за профессии строителей и киповцев через динамичный танец в спецовках, в формате стенд-ап рассказали, что строитель должен уметь применять цифровые технологии, которым научат в техникуме.

НПК презентовал металлургические специальности — сталеваров и прокатчиков, а металлургическое производство Уральской Стали – как царство античных богов.

НФ НИТУ МИСИС в этом году ждёт специалистов прикладной информатики и механиков. Представители первых показали оригинальный вариант сказки «Репка». Жюри, в котором были представители администрации города и Уральской Стали, сочло это выступление достойным первого места, механики вуза поделили серебро с прокатчиками НПК, остальным командам вручили бронзовые награды, почетные грамоты и подарки от Уральской Стали. За подготовку студентов отмечены и преподаватели учебных заведений.

На протяжении многих лет профориентационная работа с профильными учебными заведениями является неотъемлемой частью кадровой политики Уральской Стали. Программа реализуется совместно с преподавательским составом с целью привлечения выпускников школ к поступлению в данные образовательные учреждения и повышения престижа профессий, востребованных на производстве.

При поддержке комбината осуществляется комплексная программа развития учебных заведений, совершенствуется их материально-техническая, в том числе в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Преподаватели проходят стажировку на производственных площадках Уральской Стали, а студенты – практику, выпускники получают гарантированное трудоустройство на комбинат. В учреждениях действует ряд стипендиальных и корпоративных программ, ведь Уральская Сталь рассматривает студентов, как потенциальный кадровый резерв.