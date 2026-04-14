Скончался атлет Никита Бачин

Никита Бачин, 25-летний мастер спорта по боксу и армрестлингу, скоропостижно скончался в Оренбургской области. Спортсмен, известный под прозвищем «Викинг», ушел из жизни в ночь на 13 апреля 2026 года. Трагедия произошла в его доме в городе Сорочинск.

Обстоятельства смерти атлета

Причиной смерти Никиты Бачина возможно стала внезапная остановка сердца во время сна. По словам тренера Эльдара Бубенко, атлет начал задыхаться ночью. Супруга покойного, Анастасия Бачина, подтвердила факт приступа. Несмотря на оперативный вызов медицинской службы, спасти молодого человека не удалось.

Ранее спортсмен не высказывал жалоб на состояние здоровья. Последние медицинские обследования не выявили патологий в организме тяжелоатлета. Однако окончательное заключение будет вынесено после проведения судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, родственники подтвердили наличие подобных эпизодов затрудненного дыхания в прошлом.

Спортивное наследие и поддержка семьи

Никита Бачин являлся ключевым членом сборной Оренбургской области по боксу. В марте 2026 года он закрепил статус лидера, одержав победу на турнире Siberian Power Show. В ходе соревнований он нанес поражение чемпиону России Магомедвели Халикову. Ранее атлет также выступал в лиге Hardcore.

Федерация армрестлинга Оренбургской области инициировала сбор средств. Помощь будет направлена супруге погибшего, которая ожидает ребенка. Церемония прощания и похороны пройдут 15 апреля в Сорочинске. Спортивное сообщество выразило соболезнования в связи с утратой волевого и перспективного участника соревнований.