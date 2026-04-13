«С праздником, дорогие земляки!»: Сергей Журавлёв поздравил жителей с 81-летием города

Дорогие новотройчане!
Поздравляю вас с 81-й годовщиной со дня рождения нашего любимого Новотроицка!
Промышленное сердце восточного Оренбуржья, город, чья главная сила — в людях. Спасибо каждому, кто искренне любит свою малую родину и своей инициативой, трудом и талантом делает её лучше. Слова особой благодарности нашим дорогим ветеранам, которые возводили предприятия и жилые кварталы, заложили добрые традиции созидания и ответственного труда.
Все эти годы наш комбинат остаётся надёжной опорой города. Мы вместе строим будущее: поддерживаем образование, медицину, спорт и культуру, чтобы Новотроицк преображался и становился уютнее, интереснее, самобытнее.
Друзья, желаю нашему общему дому процветания, а всем жителям – доброго здоровья, счастья и добра! С праздником, дорогие земляки!
Управляющий директор АО «Уральская Сталь» Сергей Журавлёв