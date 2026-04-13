Генеральный директор «Уральской Стали» поздравил жителей Новотроицка с днем рождения города

Дорогие новотройчане!

Поздравляю вас с днем рождения Новотроицка!

За четыре года нашей совместной работы, Новотроицк стал для меня по-настоящему родным. В тяжелейший период нашей истории, в степи, появился «Ново-Троицк», позже выросший в красивый и продуманный город. Именно так: первостроители сделали город по уму и в нём ещё много недосказанного. В 2023 году была сформулирована программа развития Новотроицка, часть этой программы мы сообща выполнить успели — трамваи, жилищное строительство, масштабные ремонты и благоустроенные территории. Да, сейчас экономика не позволяет нам сейчас реализовать всё задуманное, но это сейчас, мы к этим планам обязательно вернемся.

А пока давайте не будем просто ждать лучших времен, впереди традиционный апрельский фестиваль благоустройства — присоединяйтесь!

Вместе мы способны сделать Новотроицк чище и уютнее. Он этого достоин.

Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин