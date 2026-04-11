Уральская Сталь успешно прошла аудит интегрированной системы менеджмента

Уральская Сталь (с Загорским трубным заводом входит в группу компаний «Уральская Сталь») вновь подтвердила соответствие действующей интегрированной системы менеджмента требованиям стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, а также ISO 50001:2018.

В ходе пятидневной комплексной проверки аудиторы органа по сертификации «ДЭКУЭС» в сопровождении руководителей и специалистов подразделений комбината изучали внутреннюю документацию, регламентирующую деятельность персонала и технологических процессов, проводили проверку практически всех подразделений предприятия на соответствие их работы стандартам:

ISO 9001:2015 , определяющего требования к системам менеджмента качества;

ISO 14001:2015 , устанавливающего требования к системе экологического менеджмента;

ISO 45001:2018 , обозначающего требования к системе менеджмента безопасности труда и здоровья;

ISO 50001:2018, обуславливающего требования к системе энергоменеджмента.

Проверяющие отметили командный подход и стремление металлургов к совершенствованию в этих областях, а действующую ИСМ – соответствующей всем требованиям. По результатам аудита Уральской Стали будет продлено действие сертификатов соответствия стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 на 1 год.

Наличие данных сертификатов свидетельствует о стремлении предприятия к совершенствованию в производственной и природоохранной деятельности, организации системного подхода к вопросам безопасности труда, энергоменеджмента.