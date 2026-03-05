71 год славы: Управляющий директор Уральской Стали поздравил коллектив с Днём основания комбината

Уважаемые работники и ветераны комбината!

Поздравляю вас с 71-й годовщиной со дня основания нашего предприятия!

Для истории это мгновение, а для нас — целая эпоха, наполненная трудовым подвигом нескольких поколений металлургов. 71 год назад выходом первого чугуна было положено начало великой истории флагмана отечественной металлургии. За этими цифрами — самоотверженный труд ветеранов, которые поднимали комбинат с нуля, закаляли характер и закладывали славные традиции мастерства, а также профессионализм и ответственность действующих работников.

Несмотря на непростую обстановку мы продолжаем внедрять передовые технологии, повышать эффективность производства и сохранять социальные программы. Каждая тонна продукции – это результат нашей высокой квалификации и рационализаторства, ответственности и преданности делу.

Дорогие коллеги! Желаю новых трудовых побед, безопасной и безаварийной работы, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Ветеранам — крепости здоровья и бодрости духа, внимания и заботы близких. Пусть наша миссия процветает, а трудовые династии продолжают славную летопись предприятия! С праздником! С днем рождения комбината!

Управляющий директор Уральской Стали С.Г. Журавлёв