-1 C
Оренбург
6 марта 2026 г.
Telegram VKontakte Youtube

Денис Сафин поздравил сотрудников «Уральской Стали» с 71-й годовщиной комбината

Главное

Редакция Орен.Ру
Редакция Орен.Ру
Все актуальные новости и события Оренбуржья

С днем рождения, Уральская Сталь!

В песне нашего талантливого коллеги Станислава Козырева есть такие слова — «Наши дети придут сюда, как пришли за отцами мы» и сегодня, в день 71-летия комбината, мы не только вспоминаем наших наставников и ветеранов – первостроителей, но и говорим о будущем.

Это будущее у нас есть – оно в десятках новых инициатив и проектов, она в новых образцах продукции и технологиях, которые уже внедряются.

Это будущее мы создаем вместе — люди разных возрастов и профессий, любящее свое дело, одна большая металлургическая семья.

Именно ваш профессионализм и ответственность дают мне уверенность, что это все вызовы мы уверенно преодолеем и вместе встретим еще не одну круглую дату.

С праздником!

Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин.

Предыдущая новость
Уральская Сталь отметит 71-ый день рождения
Следующая новость
71 год славы: Управляющий директор Уральской Стали поздравил коллектив с Днём основания комбината

Последние новости

«ОРЕН.РУ»
«ОРЕН.РУ / OREN.RU» - Мы рассказываем о культурной и общественной жизни, развлечениях, услугах и людях.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пишите нам: 2244@oren.ru
Telegram VKontakte Youtube
© Орен.Ру — Первый региональный! Основан в 2002 году.