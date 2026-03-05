Денис Сафин поздравил сотрудников «Уральской Стали» с 71-й годовщиной комбината

С днем рождения, Уральская Сталь!

В песне нашего талантливого коллеги Станислава Козырева есть такие слова — «Наши дети придут сюда, как пришли за отцами мы» и сегодня, в день 71-летия комбината, мы не только вспоминаем наших наставников и ветеранов – первостроителей, но и говорим о будущем.

Это будущее у нас есть – оно в десятках новых инициатив и проектов, она в новых образцах продукции и технологиях, которые уже внедряются.

Это будущее мы создаем вместе — люди разных возрастов и профессий, любящее свое дело, одна большая металлургическая семья.

Именно ваш профессионализм и ответственность дают мне уверенность, что это все вызовы мы уверенно преодолеем и вместе встретим еще не одну круглую дату.

С праздником!

Генеральный директор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин.